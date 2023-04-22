أغنية «كم بيبي» من فيلم هارلي لمحمد رمضان تحقق 500 ألف مشاهدة في يوم واحد

حقق الفنان محمد رمضان، نجاحا بثاني أغاني فيلم هارلي، الذي يشارك به في عيد الفطر المبارك لهذا العام 2023، وهي بعنوان «كم بيبي»، والتي طرحها عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، أمس.

أغنية كم بيبي تحتل المركز الثاني على يوتيوب

وتحتل أغنية كم بيبي لمحمد رمضان التي جاءت ضمن أحداث فيلم هارلي، المرتبة الثانية في الأكثر استماعا، على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

وحققت أغنية كم بيبي لمحمد رمضان، أكثر من 500 ألف مشاهدة في يوم واحد فقط، منذ طرحها، ومن المتوقع أن تحقق خلال الساعات القادمة عددًا كبيرًا من المشاهدات.

">

إيرادات فيلم «هارلي»

وفي سياق آخر حقق فيلم «هارلي»، 5 ملايين و182 ألف جنيه أمس بدور العرض، وهو يعتد من الأرقام القياسية.

أحداث فيلم هارلي

وتدور قصة فيلم هارلي، حول مهندس ميكانيكا يعود من الخليج مع عائلته لاستكمال دراسته بمصر، ويقوده ذكائه وسرعته للعمل مع إحدى العصابات، ويشارك الفنان محمد رمضان في فيلم هارلي، الفنانة مي عمر، وانتهي الثنائي من تصوير الفيلم خلال شهر رمضان.