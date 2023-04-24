سيولة مرورية على الطرق والمحاور الرئيسية في القاهرة والجيزة صباح اليوم

شهدت الطرق والمحاور الرئيسية بمحافظتي القاهرة والجيزة، حالة من السيولة المرورية، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، خاصة على الطريق الدائري في الاتجاه القادم من التجمع الخامس مرورًا بالمرج وحتى نزلة قليوب، والمتجه إلى منطقة الوراق.

سيولة مرورية بميدان مصطفى محمود

وشهد ميدان مصطفى محمود بالاتجاه القادم من شارع جامعة الدول وحتى مطلع كوبري 15 مايو، حالة سيولة مرورية أمام قائدي السيارات والمركبات، وانسيابية على محور 26 يوليو، ومناطق وسط البلد، وكوبري أكتوبر، وميدان التحرير وميدان روكسي ورمسيس.

الحالة المرورية بعدد من الكباري

وظهرت سيولة مرورية أعلى كوبري 15 مايو المتجه من مناطق وسط البلد إلى شارع جامعة الدول، وأعلى محور صفط اللبن للقادم من الدائري، وصولًا إلى شارع السودان، وكذلك أعلى كوبري عباس والجامعة والجيزة المعدني، ونزلة ميدان المؤسسة وقليوب، وكذلك في منطقة الزمالك.

ووجهت الإدارة العامة للمرور بالانتشار على الطرق والمحاور الرئيسية والميادين، لتسهيل حركة السير أمام المواطنين، وإزالة أي معوقات قد تظهر أمامهم أثناء قيادة مركباتهم.