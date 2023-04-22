تفاصيل حبس شخصين في الجيزة بتهمة ترويج المخدرات عبر «واتس آب»

خضع المتهمين في قضية الاتجار بالمواد المخدرة في الجيزة لجلسة تحقيق للإدلاء بأقوالهم في التهم المنسوبة إليهم، وقررت النيابة العامة حبس المتهمين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ترويج الأقراص المخدرة عبر واتس آب

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام شخصين يقيمان بمحافظة الجيزة بإنشاء صفحة عبر تطبيق «واتس آب» لترويج وبيع الأدوية والعقاقير الطبية المخدرة مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، جرى استهداف المتهمين وأمكن ضبطهما، وبحوزتهما 5400 قرص مخدر ومبلغ مالي و2 هاتف محمول.

وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات بيع الأدوية المخدرة والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهما من خلال الصفحة المشار إليها، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الموقف القانوني للمتهمين بترويج المخدرات عبر واتس آب

ومن جانبه، أوضح مصطفى رماح المحامي، أنَّ المادة 33 من قانون العقوبات تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن بداية من 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، في حال إذا تمّ تصدير أو استيراد المخدرات، أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.