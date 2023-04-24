6 مدن مصرية في قائمة الأكثر برودة اليوم.. وسانت كاترين تسجل 9 درجات

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم، مشيرة إلى أن هناك عددا من المدن والمحافظات تشهد انخفاضا في درجات الحرارة.

وكشف البيان الصادر عن الهيئة، أن هناك 6 مدن ومحافظة في قائمة الأكثر برودة، وتتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 9 لـ11 درجة.

قائمة المدن الأكثر برودة اليوم الاثنين

ووفقا لدرجات الحرارة الصغرى، فإن قائمة المدن الأكثر برودة تضم سانت كاترين درجة الحرارة العظمي بها 24 درجة مئوية والصغرى 9 درجات، نخل درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 11 درجات مئوية، السلوم العظمى 21 والصغرى 15 درجة، مرسى مطروح العظمى 20 والصغرى 15 درجة، الإسكندرية 23 العظمى والصغرى 15 درجة، دمياط 22 العظمى والصغرى 15 درجة مئوية.

وبحسب درجات الحرارة العظمى المتوقعة، فإن قائمة المدن الأعلى حرارة تضم، أسوان العظمى 38 والصغرى 23درجة، وأبو سمبل العظمى 38 والصغرى 23 درجة مئوية، قنا العظمى 38 والصغرى 21 درجة، سوهاج العظمى 34 والصغرى 17درجة، الأقصر العظمى 37 والصغرى 21 درجة، الوادى الجديد العظمى 38 والصغرى 23 درجة درجة، أسيوط العظمى 33 والصغرى 22 درجة مئوية.