11 مدينة ضمن قائمة الأكثر حرارة اليوم.. 39 درجة بالأقصر وأسوان

تستمر درجات الحرارة في الارتفاع بعدد من المحافظات اليوم، متخطية 39 درجة مئوية، في أكثر من مدينة، للمرة الأولى منذ بداية شهر رمضان المبارك، بينما تسجل مدن أخرى 36 و37 درجة مئوية لدرجة الحرارة العظمى، في طقس شديد الحرارة نهارا، وفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، بينما تظل درجات الحرارة معتدلة على معظم أنحاء الجمهورية.

وتسجل 11 مدينة بطقس اليوم الأربعاء، أعلى درجات حرارة، بين 37 و39 درجة مئوية للعظمى، بينما درجة الحرارة الصغرى تسجل بين 17 و22 درجة مئوية، في طقس معتدل ليلا، وبأول ساعات الصباح الباكر.

وتشهد المدن الأكثر حرارة، زيادة معدل الرطوبة، ما يزيد الإحساس بارتفاع درجات الحرارة خاصة في الظل، ونشوب رياح مثيرة للرمال والأتربة، ما يؤثر على أصحاب الأمراض التنفسية والجيوب الأنفية، وانعدام نسبة فرصة سقوط الأمطار.

درجات الحرارة

تستعرض «الوطن»، قائمة المدن الأكثر ارتفاعًا في درجات الحرارة، وفقًا للهيئة العامة للأرصاد الجوية والظواهر الجوية بها.

- أسوان 39 درجة للعظمى، و21 للصغرى.

- الوادي الجديد 39 درجة للعظمى، و17 للصغرى.

- الغردقة 37 درجة للعظمى، و21 درجة للصغرى.

- أبو سمبل 37 درجة للعظمى، و20 درجة للصغرى.

- الأقصر 39 درجة للعظمى، و20 درجة للصغرى.

- سفاجا 37 درجة للعظمى، و20 درجة للصغرى.

- أسيوط 37 درجة للعظمى، و18 درجة للصغرى.

- قنا 38 درجة للعظمى، و18 درجة للصغرى.

- الفيوم 36 درجة للعظمى، و17 درجة للصغرى.

- المنيا 37 درجة للعظمى، و18 درجة للصغرى.

- سوهاج 37 درجة للعظمى، و19 درجة للصغرى.