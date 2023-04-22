ينتظر عدد كبير من المواطنين عودة عمل المصالح الحكومية بعد انتهاء إجازة عيد الفطر 2023، لإنهاء مصالحهم المتعلقة بالمصالح الحكومية المختلفة، ومن ثم عودة العمل داخلها إلى طبيعته، ومواعيده الرسمية.

مواعيد عمل المصالح الحكومية بعد انتهاء إجازة عيد الفطر 2023

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن بداية إجازة عيد الفطر 2023، اعتبارا من يوم الخميس الموافق 20 أبريل الجاري، وعلى أساسها بدأت مختلف المصالح الحكومية والوزارات أيام الإجازة الرسمية المحددة.

ووفقا لقرار مجلس الوزراء بشأن مواعيد عمل المصالح الحكومية تنتهي إجازة عيد الفطر 2023، يوم الأربعاء الموافق 26 أبريل الجاري، وهي إجازة مدفوعة الأجر، للعاملين في وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمصالح الحكومية، وشركات القطاع العام والوزارات المختلفة.

مواعيد عمل القطاع الخاص بعد انتهاء إجازة عيد الفطر 2023

أما بالنسبة لمواعيد عمل القطاع الخاص بعد انتهاء إجازة عيد الفطر 2023، أعلنت وزارة القوى العاملة موعد انتهاء إجازة عيد الفطر 2023 للقطاع الخاص، والتي بدأت اعتباراً من يوم الخميس الموافق 20 أبريل، وهي إجازة رسمية مدفوعة الأجر وذلك للعاملين بالقطاع الخاص، في ضوء نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1405 لسنة 2023.

وأضافت الوزارة أن إجازة عيد الفطر 2023 للقطاع الخاص تنتهي يوم الثلاثاء 25 أبريل الجاري، للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية.