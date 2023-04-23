خطوات سداد المخالفات المرورية «أون لاين» خلال إجازة العيد

يستطيع مالك أي مركبة سواء كانت سيارة ملاكي أو نقل أو دراجة نارية، معرفة خطوات سداد المخالفات المروية «أون لاين» خلال إجازة العيد عبر منصة النيابة العامة وسداد المخالفات إلكترونيًا عبر بطاقة الدفع المباشر أو عن طريق فوري أو غيرها من أدوات الدفع.

«الوطن» تنشر خطوات سداد المخالفات المروية «أون لاين» خلال اجازة العيد وطرق سداد قيمة المخالفات المرورية والدفع «أون لاين».

- الدخول على خدمات المرور بأي من المنصات الرسمية «النيابة العامة - مصر الرقمية - وزارة الداخلية».

- اختر «التصالح الفوري» ثم مخالفات رخص المركبات.

- يجب اختيار رخص القيادة حال سداد مخالفاتها.

- بعد إدخال البيانات، اضغط على إجمالي المخالفات.

- ستظهر أمامك مخالفات قيمة المخالفات التي يجب دفعها.

- إدخال الرقم القومي.

- إدخال رقم الهاتف المحمول.

- في حالة قبول العملية يجب طباعة الإيصال أو الاحتفاظ بصورة منه.

- بعد ساعات يظهر سداد المخالفة على «سيستم المرور»، وبالتالي تسقط تلك المخالفة.

- لا يجوز التصالح الفوري إلا في عدد من المخالفات المرورية التي ليس لها صلة بالجرائم الجنائية.

خطوات الكشف عن مخالفات المرور إلكترونيا من خلال إدخال رقم المركبة أو الدراجة النارية، يستطيع أي مواطن الكشف عن مخالفات المرور، وذلك من خلال الخطوات التالية:

- الدخول على الموقع الرسمي للنيابة العامة.

- الضغط على أيقونة «خدمات نيابات المرور».

- اختيار أيقونة «الاستعلام عن مخالفات المرور».

- قم باختيار نوع المركبة سواء كانت سيارة أو دراجة نارية.

- إدخال البيانات المطلوبة .

- اختيار أيقونة «إجمالي المخالفات».

- إدخال الرقم القومي بدقة، ثم إدخال رقم الهاتف المحمول.

- انتظار رسالة إلكترونية بقيمة المخالفات المرورية.

- طلب شهادة مخالفات.