صفوف تستعد لبدء امتحانات التيرم الثاني بعد انتهاء إجازة العيد.. اعرفها

يستعد الطلاب بعد انتهاء إجازة عيد الفطر 2023، لامتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 والمقرر أن تبدأ في مايو المقبل وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الجاري.

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 في المواد غير المضافة للمجموع عقب إجازة عيد الفطر 2023 أيام 2، 3، 4 مايو المقبل.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023

ووفقًا لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فإن مواعيد جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 موحدة على مستوى الإدارات التعليمية، إلا أن كل إدارة تعليمية لها مطلق الحرية في ترتيب الجدول الامتحانى للمواد التي سيؤدي الطالب الامتحان بها، بشرط أن تبدأ الامتحانات في 6 مايو حتى 23 مايو المقبل.

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 المرحلة الابتدائية

- امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 للصفين الرابع والخامس الابتدائي وما يعادلهما في الفترة من السبت 6 مايو حتى الأربعاء 10 مايو.

- امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 للصف السادس الابتدائي في الفترة من الخميس 11 مايو حتى الثلاثاء 16 مايو.

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 المرحلة الإعدادية

- امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 للصف الأول الإعدادي العام والرياضي وما يعادله في الفترة من السبت 6 مايو حتى الأربعاء 10 مايو.

- امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 للصف الثاني الإعدادي العام والرياضي وما يعادله في الفترة من الخميس 11 مايو حتى الثلاثاء 16 مايو.

- امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 للنقل الإعدادي المهني من الخميس 11 مايو حتى الثلاثاء 16 مايو.

- امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين والمهنية من الأربعاء 17 مايو حتى الثلاثاء 23 مايو.

- امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 النقل للتعليم الفني من السبت 6 مايو حتى الأربعاء 17 مايو.