حقيقة إجازة يومي الأحد والاثنين المقبلين.. مصدر حكومي يوضح

حالة من الجدل والتساؤلات منتشرة حاليا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حول حقيقة إجازة يوم الأحد المقبل، وحقيقة إجازة يوم الاثنين المقبل، للعاملين والموظفين في القطاع الحكومي والأعمال العام والخاص، لاسيما وأن يوم الأحد المقبل سيكون أول أيام الأسبوع عملا للبنوك وغالبية المصالح الحكومية والقطاعين العام والأعمال العام، ويوم الاثنين 1 مايو يوافق مناسبة عيد العمال.

حقيقة إجازة يوم الأحد المقبل 30 أبريل

وكشف مصدر حكومي مسؤول عن حقيقة إجازة يوم الأحد المقبل، مؤكدا أن يوم الأحد، لا يتزامن مع أي مناسبات دينية أو وطنية أو قومية أو اجتماعية من المناسبات، التي تنص مواد قوانين العمل على الحصول فيها على إجازة رسمية بأجر.

قوانين العمل تكشف حقيقة إجازة يوم الأحد المقبل

وقال المصدر لـ«الوطن»، إنّ يوم الأحد المقبل 30 أبريل يوم عمل عادي تعمل فيه جميع مؤسسات الدولة والجهاز الإداري للدولة والوزارات والهيئات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، يحضر فيه العاملون في مواعيد العمل الرسمية، التي حددتها قوانين العمل المعمول بها في البلاد، سواء القانون الصادر برقم 81 لسنة 2016 ، والمعروف باسم قانون الخدمة المدنية ، والمختص بتنظيم أوضاع العاملين بالجهاز الاداري للدولة والوزارات والهيئات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية ، أو القانون الصادر برقم 12 لسنة 2003 ، والمعروف باسم قانون العمل الخاص بتنظيم أوضاع العاملين بالقطاع الخاص.

حقيقة إجازة يوم الاثنين المقبل

وقالت الجريدة الرسمية، إن يوم الاثنين المقبل الموافق 1 من شهر مايو، هو موعد إجازة عيد العمال، موضحة أنه سيجري ترحيلها إلى نهاية الأسبوع، أي يوم الخميس الموافق 4 مايو، وفقًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأكدت الجريدة الرسمية أن إجازة عيد العمال يوم الخميس الموافق 4 مايو، ستكون مدفوعة الأجر للقطاعين العام والخاص.