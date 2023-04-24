الأرصاد الجوية تحذر من طقس نهاية الأسبوع.. حرارة ورياح وسقوط أمطار

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من طقس نهاية الأسبوع الذي يبدأ من يوم الأربعاء وحتى صباح الجمعة، إذ تعود حالة عدم الاستقرار في درجات الحرارة على جميع أنحاء الجمهورية، وتسجل الحرارة على القاهرة الكبرى 32 درجة، في حين تسجل الحرارة على جنوب البلاد 36 درجة؛ لتعرض البلاد لتأثير منخفض جوي حار قادم من المناطق الصحراوية.

وأشارت الأرصاد الجوية، في بيان تفصيلي صادر عنها، وأنه بعد الارتفاع الكبير في درجات الحرارة لمدة 48 ساعة يومي الأربعاء والخميس، نشهد يوم الجمعة انخفاض بنحو 7 درجات في حالة طقس يوم الجمعة المقبلة على جميع الأنحاء، إذ تسجل الحرارة على القاهرة 26 درجة، بعد تأثير كتل هوائية باردة من جنوب أوروبا تعمل على انخفاض الحرارة.

وأضافت الأرصاد الجوية، أنّ هناك نشاطًا للرياح على مناطق من متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد والقاهرة الكبرى، على فترات متقطعة، كما تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق الصحراوية والمفتوحة، مع توقعات بسقوط أمطار بين متوسطة وخفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة خلال طقس نهاية الأسبوع

وعن درجات الحرارة المتوقعة خلال نهاية الأسبوع الجاري بدءًا من الأربعاء وحتى صباح الجمعة، جاءت كما يلي:

درجات الحرارة الأربعاء 26 أبريل

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 18.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 28 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 20.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 33 والصغرى 18.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 19.

درجات الحرارة الخميس 27 أبريل

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 18.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 23 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 20.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 33 والصغرى 18.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 19.