استقرار حالة الطقس اليوم.. انخفاض درجات الحرارة ليلا ونشاط للرياح

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن انخفاض في درجات الحرارة في حالة الطقس اليوم، الإثنين 23 أبريل 2023، مع بداية ساعات المساء وحتى ساعات الأولى من الصباح الباكر، كما يسود طقس مائل للحرارة خلال ساعات النهار على القاهرة الكبرى وحتى شمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على السواحل والمحافظات المطلة على البحر المتوسط والبحر الأحمر.

أما بالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم فأوضحت هيئة الأرصاد استقرارها عند معدلاتها الطبيعي في هذا التوقيت من العام وبالتزامن مع فصل الربيع، مع انخفاضها ليلا ليسود طقس مائل للبرودة على كافة الأنحاء، وأهبت بالمواطنين ارتداء الملابس الخريفية خاصة في أثناء الخروج ليلا.

حالة الطقس اليوم

ونوهت هيئة الأرصاد في بيان صادر عنها، إلى أن هناك انخفاضًا في درجات الحرارة في حالة الطقس اليوم مع بداية ساعات المساء وحتى ساعات الصباح الباكر،

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

هناك نشاط للرياح الشمالية الغربية على مناطق من القاهرة الكبرى، وشمال الصعيد وشمال وجنوب الوجه البحري تصل لـ 32 كم/ساعة، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانًا، مع عودة تكاثر السحب الممطرة على جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر وقد تكون رعدية أحيانًا، وبالنسبة للبحر المتوسط يتراوح ارتفاع الأمواج بين 1.25 : 1.75 مترا، أما البحر الأحمر يكون معتدل إلى مضطرب ويصل ارتفاع الأمواج إلى 2.5 مترا.

درجات الحرارة اليوم

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية توقعات الخبراء لـ درجات الحرارة اليوم الإثنين، رابع أيام عيد الفطر المبارك، على كافة الأنحاء، التي جاءت على النحو التالي:

- القاهرة والعاصمة الإدارية 29 - 17

- أكتوبر 30 - 17

- بنها 29 - 16

- دمنهور 28 - 16

- وادي النطرون 29 - 16

- كفر الشيخ 27 - 16

- المنصورة 28 - 17

- الزقازيق 29 - 17

- بين الكوم 29 - 17

- طنطا 28 - 17

- مياط 23 - 16

- بورسعيد 22 - 16

- لإسماعيلية 29 - 16

- السويس 29 - 17

- العريش 23 - 12

- رفح 22 - 13

- رأس سدر 29 - 15

- نخل 27 - 11

- كاترين 24 - 08

- الطور 26 - 20

- طابا 27 - 20

- شرم الشيخ 30 - 19

- الإسكندرية 25 - 16

- العلمين الجديدة 25 - 15

- مطروح 23 - 13

- السلوم 23 - 14

- سيوة 30 - 15

- رأس غارب 31 - 20

- الغردقة 30 - 20

- سفاجا 30 - 20

- مرسى علم 31 - 21

- شلاتين 30 - 21

- حلايب 30 - 22

- أبو رماد 29 - 21

- رأس حدربة 29 - 20

- الفيوم 29 - 16

- بني سويف 30 - 15

- المنيا 32 - 15

- أسيوط 33 - 16

- سوهاج 34 - 18

- قنا 38 - 19

- الأقصر 37 - 21

- أسوان 38 - 21

- الوادي الجديد 38 - 19

- أبوسمبل 38 - 21