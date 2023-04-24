درجات الحرارة اليوم.. العظمى في الإسكندرية 25 درجة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين الموافق 24 أبريل، إذ تسجل العظمى على القاهرة الكبرى والوجه البحري 29 والصغرى 18، السواحل الشمالية الدرجة العظمى 24 والصغرى 17 درجة.

درجات الحرارة اليوم

وفي جنوب سيناء درجة الحرارة العظمى اليوم 32 والصغرى 21، شمال الصعيد الدرجة العظمى 33 والصغرى 18، وجنوب الصعيد درجة الحرارة العظمى 378 والصغرى 21. درجة مئوية.

حالة الطقس اليوم

وتشهد البلاد اليوم الإثنين سقوط أمطار خفيفة في تكون رعدية أحيانا بنسبة حدوث 30% تقريبا على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة، فضلا عن نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ويسود اليوم 24 أبريل طقس مائل للبرودة صباحا مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجة البحري مائل للدفء على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

كما يسود خلال ساعات الليل طقس مائلة للبرودة على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية بدون استثناء.

درجات الحرارة اليوم

وسجلت درجات الحرارة اليوم الإثنين 24-4-2023، كما يلي:

- القاهرة 29 - 17

- العاصمة الإدارية 29 - 16

- أكتوبر 30 - 17

- بنها 29 - 16

- دمنهور 28 - 16

- وادي النطرون 29 - 16

- كفر الشيخ 27 - 16

- المنصورة 28 - 17

- الزقازيق 29 - 17

- شبين الكوم 29 - 17

- طنطا 28 - 17

- دمياط 23 - 16

- بورسعيد 22 - 16

- الإسماعيلية 29 - 16

- السويس 29 - 17

- العريش 23 - 12

- رفح 22 - 13

- رأس سدر 29 - 15

- نخل 27 - 11

- كاترين 24 - 08

- الطور 26 - 20

- طابا 27 - 20

- شرم الشيخ 30 - 19

- الإسكندرية 25 - 16

- العلمين الجديدة 25 - 15

- مطروح 23 - 13

- السلوم 23 - 14

- سيوة 30 - 15

- رأس غارب 31 - 20

- الغردقة 30 - 20

- سفاجا 30 - 20

- مرسى علم 31 - 21

- شلاتين 30 - 21

- حلايب 30 - 22

- أبو رماد 29 - 21

- رأس حدربة 29 - 20

- الفيوم 29 - 16

- بني سويف 30 - 15

- المنيا 32 - 15

- أسيوط 33 - 16

- سوهاج 34 - 18

- قنا 38 - 19

- الأقصر 37 - 21

- أسوان 38 - 21

- الوادي الجديد 38 - 19

- أبوسمبل 38 - 21