حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.. شديد الحرارة ونشاط للرياح

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ هناك حالة من عدم الاستقرار في طقس الأيام المقبلة، إذ نشهد خلال نهاية الأسبوع الجاري، ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة بقيم من 2-3 درجات على جميع أنحاء الجمهورية، ويسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وحار على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري، وعلى جنوب سيناء، وشمال الصعيد، في حين يسود طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وأضافت الأرصاد الجوية، أنّ هناك تكاثر للسحب المتوسطة التي يصحبها أمطار خفيفة، وقد تكون رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب جبال البحر الأحمر وذلك على فترات متقطعة، مع وجود نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد ووسط وجنوب سيناء، وذلك على فترات متقطعة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة وحتى نهاية الأسبوع، جاءت كما يلي:

درجات الحرارة الاثنين 24 أبريل

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 18.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 24 والصغرى 18.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 18.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 33 والصغرى 16.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 18.

درجات الحرارة الثلاثاء 25 أبريل

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 18.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 26 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 20.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 32 والصغرى 18.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 19.

درجات الحرارة الأربعاء 26 أبريل

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 18.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 28 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 20.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 32 والصغرى 18.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 19.

درجات الحرارة الخميس 27 أبريل

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 18.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 23 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 20.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 34 والصغرى 18.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 19.