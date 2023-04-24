«شركات السياحة»: 60% من المتقدمين للحج اختاروا برنامج الطيران الاقتصادي

قال حمزة عنبي، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ باب تقدم المواطنين للحج السياحي، سيغلق يوم الخميس المقبل الموافق 27 إبريل 2023، لافتا إلى أنه قبل أقل من 96 ساعة من موعد غلق باب التقدم، فإنه وفقا لدراسات السوق ومؤشرات التقديم حتى الآن، فإن أكثر من 60% من المواطنين الذين تقدموا للحج السياحى لهذا العام، تقدموا لبرنامج الحج الاقتصادى طيران.

توقعات بوصول عدد المتقدمين للحج السياحى لهذا العام إلى نحو 70 ألف مواطن

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه من المتوقع أن يبلغ عدد المتقدمين لقرعة الحج السياحى لهذا العام نحو 70 ألف مواطن، لافتا إلى أن أكثر من 85% من المتقدمين سيتقدموا للبرامج الاقتصادية سواء الاقتصادى طيران أو البرى في مقابل أقل من 15% سيتقدموا لبرامج الحج السياحى فئة 5 نجوم، مشيرا إلى أنّ قرعة الحج السياحي ستجرى يوم 30 إبريل الجاري.

16 ألف تأشيرة حصة الحج السياحى

وأوضح أن حصة الحج السياحي من تأشيرات الحج هذا العام، تبلغ نحو 16 ألف تأشيرة تم تقسيمها على 3 مستويات، المستوى الأول الاقتصادى طيران وتم تخصيص له نحو 8 آلاف تأشيرة، أما المستوى الثاني فهو المستوى البري وتم تخصيص نحو 4 الآف تأشيرة، بينما المستوى الثالث هو مستوى الحج السياحى فئة 5 نجوم وخصص له نحو 4 الآف تأشيرة.