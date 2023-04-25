بعد انتهاء حجز أراضي وشقق الإسكان.. طريقة استرداد مقدم «الجدية»

بعدما انتهت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، من حجز أراضي الإسكان المتوسط، والأكثر تميزًا، والمتميزة، وكذلك الانتهاء من حجز الوحدات السكنية لفئة متوسطي وفوق متوسطي الدخل، في مشروعات «جنة - دار مصر - الإسكان المتميز - القطامية جاردنز - سكن مصر».

طريقة استرداد مقدم الحجز للشقق والأراضي

ووفقًا للدور الخدمي الذي تحرص بوابة «الوطن» على تقديمه، نوافيكم في السطور التالية، طريقة استرداد مقدم الحجز للأراضي والوحدات السكنية من موقع بنك الإسكان والتعمير، بعد انتهاء الحجز.

1- الدخول على حساب الشخص المتقدم للحصول على شقة أو قطة أرض من هنـــــــا.

2- الضغط على استرداد مقدم الحجز أعلى الصفحة.

3- ثم اختيار اسم المشروع السكني الذي تم سداد جدية الحجز به.

4- الضغط على طلب استرداد مقدم الحجز.

5- الضغط على أيقونة تأكيد.

6- الانتظار حتى ترسل للشخص المتقدم رسالة على الهاتف المحمول مضمونها «تم رد جدية الحجز».

7- التوجه لأي فرع من بنك التعمير والإسكان لاسترداد مقدم جدية الحجز.

8- أما في حالة تحويل مقدم الحجز، سيتم تحويله على الحساب الخاص بالمتقدم.