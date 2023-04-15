وزير الإسكان: انتهاء فرز مستندات المواطنين بمشروع «سكن لكل المصريين 3»

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن انتهاء فرز مستندات المواطنين المتقدمين لحجز وحدات سكنية ضمن المرحلة الثالثة من المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين 3 للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل.

وأشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى أن "سكن كل المصريين3" شمل وحدات سكنية جاهزة كاملة التشطيب للتسليم الفوري، وأخرى للتسليم خلال 18 شهرًا، موضحًا أن هذا الطرح كان قد شهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين وهو ما دفع الوزارة إلى مد فترة التسجيل مرتين متتاليتين.

104154 عميلًا تنطبق عليهم الشروط.. و62354 عميلًا لا تنطبق عليهم الشروط

ومن جانبها، أشارت، مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أنه سيتم إرسال رسائل نصية لكافة المواطنين الحاجزين الذين تم فرز طلباتهم، غدا الأحد، الموافق 16 أبريل 2023، ممن قاموا بسداد مُقدم جدية الحجز للوحدات السكنية وقاموا بتسـجيل طلباتهم على الموقع الإلكتروني للصندوق، تتضمن نتيجة الفرز والإجراءات اللاحقة المتبعة من جانب المواطنين سواء المُنطبق عليهم الشروط أو غيـر المُنطبق عليهم الشروط.

وأضافت أنه سيتم فتح باب تقديم طلبات التظلم للمواطنين غير المُنطبق عليهم الشروط، يوم الأربعاء الموافق 26 أبريل 2023، كفرصة ثانية لاستيفاء المُستندات المطلوبة وغيـر المُكتملة لتعديل موقفهم من غيـر مُنطبق إلى مُنطبق، بجانب عدم قبول تظلمات المواطنين الذين يتبين عدم انطباق الشروط عليهم وقت التقديم، والخاصة بعدم انطباق شرط الدخل (الدخل المُتجاوز للحد الأقصى والأقل من الحد الأدنى)، وكذا عدم انطباق شرط السن المُعلن عنه سابقاً بكراسات الشروط، مع إمكانية قبول التظلمات دون ذلك بشرط استيفاء المُستندات أو البيانات غيـر المُكتملة، أو التوقيع على الإقرار واستمارة الحجز في حالة عدم استيفاء التوقيعات.

مي عبد الحميد : فتح باب التظلمات يوم الأربعاء الموافق 26 أبريل

وأوضحت أن عملية الفرز تهدف إلى تحديد المُنطبق، وغير المٌنطبق عليهم الشروط وفقاً للضوابط المُعلن عنها سابقًا، والتأكد من استيفاء كافة المستندات المطلوبة بكراسة الشروط، مشيرة إلى أن عدد العملاء الذين انطبقت عليهم الشروط بلغ 104154 عميلًا، وعدد العملاء الذين لم تنطبق عليهم الشروط بلغ 62354 عميلًا، وبلغ عدد المدن التي يزيد بها عدد الوحدات المتاحة عن عدد المتقدمين 42 مدينة، كما بلغ عدد المدن التي يزيد بها عدد المتقدمين عن عدد الوحدات المتاحة 28 مدينة.

وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنه بالمراجعة المبدئية لموقف الطلبات المُسجلة على مشروعات إعلان "سكن كل المصريين3" للوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري، يتضح وجود 42 مدينة تزيد بها عدد الوحدات السكنية المتاحة عن أعداد العملاء المتقدمين، وهذه المدن هي "محافظة أسوان – إدفو -فطيرة كوم أمبو، محافظة أسيوط -ديروط - ساحل سليم -أبنوب- -أبوتيج -الفتح-منفلوط- منقباد- البدارى، محافظة الإسماعيلية-القنطرة شرق-التل الكبير العهدة، محافظةالأقصر-أرمنت (الريانية)- أرمنت(أبو قليعي) -إسنا- إسنا الدير- القرنة( القديمة)- القرنة (الضبعية)- الطود، محافظة المنوفية السادات مركز السادات(الأخماس) - مركز السادات(الخطاطبة) - مركز السادات(الصوامع) - مركز السادات(بديل الدير)، محافظة الفيوم –دمشقين - شدموة- هوارة، محافظة المنيا-مركز المنيا المطاهرة – سمالوط، محافظة بني سويف –الواسطي، محافظة سوهاج-أخميم الجديدة، محافظة شمال سيناء-العريش، محافظة قنا-أبو تشت (أبو شوشة)- الحلفايا-بنجع حمادي- قوص (العقب)- قوص (خزام) -قوص(العليقات)- قوص(حجازة) - الوقف - مدينة غرب قنا، محافظة مطروح-الحمام- سيوة، محافظة البحيرة-وادي النطرون"، مع العلم أنه تم البدء في إرسال ملفات العملاء المتقدمين للحصول عليها إلى شركات الاستعلام.

مي عبد الحميد : الانتهاء من فرز ملفات العملاء المتقدمين للحصول على وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري خلال 18 شهرًا

كما توصلت المراجعة المبدئية إلى وجود عدد 28 مدينة بلغ عدد المتقدمين عليها عدد أكثر من عدد الوحدات المتاحة، وهذه المدن هي "محافظة الإسماعيلية- أبو خليفة (القنطرة غرب)، محافظة أسيوط -الغنايم- مركز أسيوط، محافظة الإسكندرية -برج العرب الجديدة، محافظة الأقصر-المدامود-، محافظة الدقهلية - المنزلة، محافظة السويس-حى عتاقة، محافظة الشرقية - صان الحجر- القرين، محافظة الغربية- المحلة الكبرى – سمنود، محافظة الفيوم -الفيوم الجديدة- طامية، محافظة القليوبية- الخانكة، محافظة المنوفية-منوف(بهواش)، محافظة المنيا -المنيا الجديدة، محافظة بنى سويف -قرية سدس - بني سليمان، محافظة دمياط-عزبة البرج، محافظة سوهاج-جهينة- حى الكوثر- ساقلته، محافظة قنا-أبو تشت(القارة) - أبو تشت(بلاد المال)، محافظة كفر الشيخ – الرياض – مطوبس - فوة، محافظة مطروح –العلمين"، وسوف يتم فتح باب التظلمات للمواطنين غير المنطبق عليهم الشروط في هذه المدن خلال الفترة من الأربعاء 26 أبريل وحتى الخميس 18 مايو 2023.

وأضافت مي عبد الحميد أنه تم الانتهاء من فرز ملفات العملاء المتقدمين للحصول على وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري خلال 18 شهرًا مدن "أكتوبر الجديدة "غرب المطار"، "جرزا القطوري - العياط"، دمنهور"، ويتم فتح باب التظلمات للمواطنين غير المنطبق عليهم الشروط في هذه المدن خلال الفترة من 26 أبريل وحتى الخميس 18 مايو 2023، على أن يتم تحديد الأولويات بعد الانتهاء من التظلمات، وسيتم إرسال رسائل نصية SMS لمن هم داخل الأولوية للبدء في سداد الدفعات ربع السنوية.

الصندوق يتيح أكثر من وسيلة تمكن المواطنين من الاستعلام عن نتيجة الفرز والفحص

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنه يمكن للمواطنين غير المنطبق عليهم الشروط التقدم بطلبات التظلمات من خلال الموقع الإلكتروني للصندوق https://cservices.shmff.gov. eg/complaints .

كما أوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، أن الصندوق يتيح أكثر من وسيلة تمكن المواطنين من الاستعلام عن نتيجة الفرز والفحص، حيث يمكن للمواطن الاستعلام من خلال الدخول على الرابط الإلكتروني: https://cservices.shmff.gov. eg/complaint، حيث يقوم المواطن صاحب الطلب بإدخال رقمه القومي والضغط على "نتائج الفرز" لمعرفه موقفه، أو من خلال قيام المواطن بإرسال رسالة نصية تحتوي على رقمه القومي إلى رقم "9311" وذلك مقابل رسوم الخدمة التي تبلغ 3 جنيهات.

وأضافت أنه يمكن للمواطنين الراغبين فى مزيد من التفاصيل والاستفسارات، متابعة الصفحة الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على موقع الفيسبوك من خلال الرابط التالي: http://www.facebook.com/ shmffeg، والصفحة الرسمية على موقع يوتيوب من خلال الرابط التالي: https://www.youtube.com/ shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع تويتر عبر الرابط www.twitter.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع انستجرام عبر الرابط www.instagram.com/shmffeg، وكذا الموقع الإلكتروني للصندوق www.shmff.gov.eg، ، أو التواصل مع منصة الشكاوى والمقترحات من خلال الرابط https://cservices.shmff.gov. eg/SHAKWA، أو عبر التواصل من خلال مراكز خدمة العملاء، مثل الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق والذي يضم عدة أرقام وهي: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي، أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن/مديريات الإسكان.