ما حكم أخذ الآباء عيدية الأبناء؟.. «أزهري» يعلق

حالة من الجدل أثارها الشيخ ياسر سلمى، الخطيب في وزارة الأوقاف، خلال الساعات الماضية، بعد حديثه عن عدم جواز حصول الوالدين على عيدية الأطفال، معتبرا أنّ هذا الأمر خاص بالذمة المالية للطفل على حسب تعبيره، ويستعرض التقرير التالي هذا الموضوع على لسان أحد علماء الأزهر الشريف، فضلا عن فتوى لمجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر، بخصوص ما إذا كان مال الابن مباح للأب أم لا.

داعية: الطفل له ذمة مالية مستقلة

وكتب «سلمي» عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلا،«الطفل له ذمة مالية مستقلة، ولا يجوز لوالديه السطو أو الاستيلاء على عيديته».

ولقى الخطيب بالأوقاف هجوما كبيرا من بعض متابعيه على موقع «فيسبوك»، واتهمه البعض بأن حديثه حول عدم جواز حصول الأب على عيدية الابن فيه مخالفة صريحة للسنة النبوية، وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، «أنت ومالك لأبيك».

ورد «السلمى» على تعليقات متابعيه بشأن مخالفة حديثة لقول النبي قائلا، «حديث أنت ومالك لأبيك الذي يستدل به البعض ليحلل لنفسه أكل أموال أولاده بالباطل، فهذا عند الفقر والاضطرار والحاجة والإعسار وليس على العموم والإطلاق».

وتابع:«بحيث أن الوالد يأخذ من مال ولده ليشتري لقمة تسد جوعته أو ليشتري كسوة تغطي عورته أو ليشتري دواء ليسترد صحته، فينبغي أن يفسر الحديث في ضوء القانون القرآني الواضح والصريح، وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ».

النجار: أخذ الأباء العيدية من أبنائهم جائز شرعا

وفي المقابل، تواصلت «الوطن» مع الشيخ عبد العزيز النجار، أحد علماء الأزهر الشريف حول مشروعية أخذ الأب للعيدية من أطفاله، والذي أكد على أن هذا الأمر جائز شرعا ولا حرج فيه، وذلك لأن ذمة الطفل المالية المستقلة تكون في حالة اليتيم فقط، خاصة ما يتعلق بالتركة والإرث وغيره من هذه الأمور.

وقال إنّ العيدية هي عادة وعرف مجتمعي منذ آلاف السنوات، فضلا عن أن بعض الآسر ليس لديها سعة في المال، فتقوم بجمع الأعياد وتعيد توزيعها مرة آخري: «من أفتى بحرمانية أخذ الآباء من أبنائهم للعيدية فهو إنسان لا يفقه أمور دينه شئ ولا يفهم مقاصد الشريعة الإسلامية».

الأزهر يوضح معنى حديث «أنت ومالك لأبيك»

وتلقى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف سؤالا كان نصه: «هل مال الابن مباح للأب حتى ولو كان الأب غنيًا؟ وما معنى حديث «أنت ومالك لأبيك؟».

وكانت الإجابة:«ليس للأب في مال الابن حق إلا إذا كان الأب فقيرًا، لأن نفقة الأب في هذه الحالة واجبة على الابن، وبالتالي يصبح مال الابن مباحًا لأبيه لفقره وعوزه وحاجته، وعليه يحمل حديث رسول الله- صلى الله وسلم: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ» رواه ابن ماجه.

وتابع مجمع البحوث الإسلامية في جوابه، «أما إذا كان الأب غنيًا، فلا يجوز له أن يعتدى على مال ابنه، وعلى هذا نص الفقهاء؛ قال الإمام أبو يوسف الحنفي رحمه الله: «وإذا استهلك الرجل مالا لولده، وولده كبير، والرجل غنى، فإن أبا حنيفة- رضي الله عنه- كان يقول: هو دين على الأب». اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى (ص: 29)».