«مناخ الزراعة» يحذر من تأثير التذبذبات الحرارية على توقيت الإزهار

قال الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الفترة الحالية تشهد حالة كبيرة من التذبذبات الحرارية في فترة حرجة للغاية.

أضاف أن تلك الفترة جاءت بعد شتاء بارد طويل متذبذب أدى إلى تأخير في معدلات توقيتات التزهير لمعظم أشجار الفاكهة وبعض محاصيل الخضر، مطالبا كل المزارعين والمهندسين بالتركيز خلال هذه الفترة لتخطي تلك المرحلة والوصول إلى منتصف شهر مايو وتقليل الخسائر قدر الإمكان.

الحد من معدلات التنفيل فى الخضر

أكد ضرورة العمل على علاج مشكلة فشل الإخصاب أو تساقط العقد الحديث في الفاكهة، والحد من معدلات التنفيل في الخضر مع الحفاظ على المحاصيل الصيفية حديثة الزراعة من الآفات.

ضرورة فحص كل الزراعات

وأشار إلى أهمية فحص كل الزراعات ضد أى ظهور لبعض الأمراض الموسمية مثل البياض الدقيقي على المانجو والخضر والبياض الزغبي على القرعيات والتبقعات البكتيرية على الطماطم التي تؤدي لموت البادرات للمحاصيل حديثة الزراعة.