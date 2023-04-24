شروط العمرة بعد شهر رمضان.. استمرار التصريح لأداء المناسك

أعلنت وزارة الحج والعمرة استمرار شروط الحصول على تصريح لأداء مناسك العمرة بعد شهر رمضان المبارك، حيث يجب إصدار التصريح من تطبيق «نسك» أو تطبيق «توكلنا» بشرط عدم الإصابة أو المخالطة لمصابي بفيروس كورونا، وفقا لصحيفة «سبق» السعودية.

شروط أداء العمرة بعد رمضان

وقالت وزارة الحج والعمرة في جوابها على استفسارات المتابعين عبر حسابها الشخصي على موقع التدوينات الصغيرة تويتر، إنه من شروط أداء مناسك العمرة بعد شهر رمضان المبارك، إصدار تصريح العمرة من تطبيق «نسك» أو تطبيق «توكلنا» فى حال عدم الإصابة بفيروس كورونا.

وأضافت الوزارة أنه يمكن لجميع المعتمرين التنقل بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، فضلا عن جميع مدن المملكة العربية السعودية خلال فترة إقامتهم بالبلاد.

موعد رحلات الحج 2023 فى السعودية

وكانت السلطات السعودية أعلنت أمس الأحد، أن موعد رحلات الحج من المقرر أن تبدأ يوم 1 من شهر ذي القعدة من العام الهجري 1444، والذي يوافق 21 من شهر مايو المقبل، كما أن اليوم الرابع من شهر ذي الحجة هو آخر موعد للرحلات التي تستقبلها المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج، والذي يوافق 22 يونيو المقبل.

وبحسب صحيفة «المدينة» السعودية، أشارت السلطات إلي أن أول يوم لمغادرة حجاج بيت الله الحرام سيكون الرابع عشر من ذي الحجة، حتى تستمر مغادرة الحجاج حتى يوم الخامس عشر من شهر محرم الموافق 2 من أغسطس المقبل.

ويذكر أن وزارة الحج والعمرة، قد وقعت مذكرة تفاهم مع أمانة العاصمة المقدسة، من أجل تعزيز التعاون بين الطرفين فى محاولة للارتقاء بجودة المشاريع والخدمات المقدمة لضيوف بيت الله الحرام، وذلك في إطار استعدادات موسم حج 1444.