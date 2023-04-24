جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2023.. متى تعقد ورقيا؟

أعلنت المديريات التعليمية، جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2023 بالمدارس الرسمية والرسمية للغات والمدارس الخاصة «عربي / لغات»، مؤكده أنه سيجري عقد الامتحانات إلكترونياً باستخدام التابلت بداية من يوم 6 مايو المقبل، عدا طلاب المنازل والطلاب الذين لم يتمكنوا من أداء الامتحان إلكترونيا.

وأكدت المديريات التعليمية، أن امتحان الصف الأول الثانوي الإلكتروني هو الامتحان الأصلي للطلاب، مشيرة إلى أنه في حالة حدوث عطل بالامتحان يجري تحرير محضر، ويعقد الامتحان ورقي للطلاب.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2023 بالجيزة

- يوم السبت 6 مايو 2023: امتحان مادة اللغة العربية لمدة ثلاث ساعات.

- يوم الاثنين 8 مايو 2023: امتحان مادة الكيمياء لمدة ساعة ونص وامتحان مادة الجغرافيا لمدة ساعتين.

- يوم الأربعاء 10 مايو 2023: امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية لمدة ساعة ونصف وامتحان التاريخ لمدة ساعتين.

- يوم السبت 13 مايو 2023: امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى لمدة ساعتين ونصف.

- يوم الاثنين 15 مايو 2023: امتحان مادة الفيزياء لمدة ساعة ونصف وامتحان مادة الفلسفة لمدة ساعة ونصف.

- يوم الأربعاء 17 مايو 2023: امتحان مادة الرياضيات لمدة ثلاث ساعات.

- يوم السبت 20 مايو 2023: امتحان مادة الأحياء لمدة ساعة ونصف.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2023 بالقاهرة

- يوم السبت 6 مايو 2023: امتحان مادة اللغة العربية من الساعة 9 صباحًا وحتى 12 ظهراً لمدة 3 ساعات.

- يوم الإثنين 8 مايو 2023: امتحان مادة الفلسفة والمنطق من الساعة 9 صباحًا وحتى 10.30 صباحًا لمدة ساعة ونصف.

- يوم الأربعاء 10 مايو 2023: امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية من الساعة 9 صباحًا وحتى 10.30 صباحًا لمدة ساعة ونصف.

- يوم السبت 13 مايو 2023: امتحان مادة الجغرافيا من الساعة 9 صباحًا وحتى 10.30 صباحًا لمدة ساعة ونصف.

- يوم الاثنين 15 مايو 2023: امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 11.30 صباحًا لمدة ساعتان ونصف.

- يوم الأربعاء 17 مايو 2023: امتحان مادة الكيمياء من الساعة 9 صباحًا وحتى 10.30 صباحًا لمدة ساعة ونصف.

- يوم السبت 20 مايو 2023: امتحان مادة الفيزياء من الساعة 9 صباحًا وحتى 10.30 صباحًا لمدة ساعة ونصف.

- يوم الاثنين 22 مايو 2023: امتحان مادة التاريخ من الساعة 9 صباحًا وحتى 10.30 صباحًا لمدة ساعة ونصف.

- يوم الأربعاء 24 مايو 2023: امتحان مادة الرياضيات من الساعة 9 صباحًا وحتى 12 ظهرًا لمدة 3 ساعات.

- يوم الخميس 25 مايو 2023: امتحان مادة الأحياء من الساعة 9 صباحًا وحتى 10.30 صباحًا لمدة ساعة ونصف.