موعد التقديم للصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال 2023-2024، من أكثر التساؤلات بين أولياء الأمور الراغبين في التحاق أبنائهم بالمدارس للعام الدراسي المقبل بالمدارس الرسمية والرسمية لغات وطريقة التقديم وشروط وسن القبول، وخاصة مع قرب نهاية العام الدراسي الحالي 2022/2023.

موعد التقديم للصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال 2023-2024

وكشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد التقديم للصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال 2023-2024، بالمدارس التجريبية «المدارس الرسمية والمدارس الرسمية المتميزة للغات»، مؤكداً أنه سيبدأ بشكل رسمي، مطلع شهر يونيو المقبل.

التقديم للصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال.. إلكترونيا

وأضاف المصدر لـ«الوطن» إنّ التقديم لمرحلة موعد التقديم للصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال 2023-2024 بالمدارس الرسمية والتجريبية للعام الدراسي المقبل 2023-2024، سيكون إلكترونيًا بشكل كامل على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم «مركز معلومات الوزارة».

ولفت المصدر إلى أن موعد بدء التقديم لمرحلة التقديم للصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال 2023-2024، سيكون موحدا على مستوى الجمهورية، وسيجري الإعلان عن سن القبول وشروط التقدم للعام الدراسي الجديد 2023-2024 قبل موعد فتح باب التقديم.

التقديم للمدارس اليابانية

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مد فترة التقديم للطلاب للعام الدراسي المقبل 2023-2024 بالمدارس المصرية اليابانية، حتى يوم 5 مايو 2023، نظرا للإجازات الرسمية وطلب أولياء الأمور المعلمون بمد فترة التقديمات.

وحددت وزارة التربية والتعليم، سن القبول بالمدارس اليابانية للعام الدراسي المقبل 2023-2024 وهي كالتالي:

- المستوى الأول رياض أطفال 4 سنوات إلى 5 سنوات عدا يوم واحد.

- المستوى الثاني رياض أطفال من 5 سنوات إلى 6 سنوات عدا يوم واحد.

- الصف الأول الابتدائي: من 6 سنوات إلى 7 سنوات عدا يوم واحد.

- الصف الثاني الابتدائي: من 7 سنوات إلى 8 سنوات عدا يوم واحد.