بئر وسيارة إسعاف وبيوت بدوية.. مطالب أهالي النقب من محافظ جنوب سيناء

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن قرية رأس النقب بوسط سيناء، كانت تابعة لمحافظة شمال سيناء إداريا، وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا في أكتوبر الماضي رقم (424) بشأن ترسيم الحدود بين محافظتي شمال وجنوب سيناء، ونص القرار على تعديل الحدود الإدارية لمحافظة جنوب سيناء لتصبح قرية رأس النقب ومطار طابا ضمن الحدود الإدارية للمحافظة بدلا من تبعيتها لشمال سيناء.

وأضاف المحافظ، أنه جرى تشكيل برئاسة اللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، لاستلام القرية بحضور كافة المديريات والإدارات المعنية والاتفاق على الخطوط العريضة للانتقال مع تحديد نهاية العام الدراسي الحالي لتكون عملية الانتقال نهائية حتى يستكمل الطلاب العام الدراسي الجديد.

أول زيارة رسمية

وقال محافظ جنوب سيناء، إنه تفقد اليوم الجمعة قرية رأس النقب في أول زيارة رسمية للقرية بحضور مديري المديريات والإدارات، موضحًا أن الهدف من الزيارة هو عقد لقاء مع المواطنين والتعرف علي مطالبهم وحلها.

وأوضح أن القرية تقع على مساحة 1000 فدان، وعدد سكانها يبلغ نحو 1500 نسمة وتضم 3 تجمعات بدوية، وحوالي 250 أسرة، مشيرا إلى أنه جرى عمل مخطط لها من أجل تطويره ضمن المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة.

قبيلة الأحيوات درع مصر من الشرق

وأكد اللواء «فودة»، أن قبيلة الأحيوات هي الوحيدة التي تقيم في هذه المنطقة ولديهم شيوخ حكوميين وهم درع مصر من ناحية الشرق.

وتعهد محافظ جنوب سيناء، أن تكون القرية نموذجية مزودة بالخدمات والمرافق كافة، وقال إن التطوير سوف يشمل كل القطاعات لاسيما القطاع التعليمي لأن التعليم هو أساس رقي المجتمعات ومحاربة الفكر المتطرف.

مطالب الأهالي: بئر وبيوت وسيارة إسعاف

وقال الشيخ سليمان سعد، من قبيلة الأحيوات برأس النقب، إن مطالب أهالي القرية بسيطة وهي بئر مياه الشرب لأن المياه التي تأتي إلى المحافظة لا تكفي احتياجات المواطنين، وإنشاء مساكن بدوية للشباب المقبل علي الزواج، وناشد الشيخ سليمان، المحافظ بضرورة توفير نقطة إسعاف، وتطوير الوحدة الصحية والمباني القديمة بالقرية.

وقدم الشكر إلى الرئيس السيسي، لاهتمامه بأهالي القرية ودخول تطوير القرية ضمن مشروع حياة كريمة، مشيدا بزيارة المحافظ الأولى للقرية لمناقشة مطالب الأهالي.