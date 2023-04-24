ضبط 1.5 كيلو «حشيش» مع تاجري مخدرات في التبين

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة التبين بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين- مقيمان بدائرة قسم شرطة حلوان) بمزاولة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة ويتخذان من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما حال تواجدهما بدائرة القسم مستقلان دراجة نارية "بدون لوحات معدنية - ملك وقيادة أحدهما".. وعثر بحوزتهما على (كمية من مخدر الحشيش المخدر وزنت 1,500 كيلو جرام- هاتفى محمول).

بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والهاتفان لتسهيل الإتصال بعملائهما.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.