القبض على مسجل خطر سرق أجهزة كمبيوتر ومراوح من مدرسة بالقاهرة

كشفت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم) بعرض (عدد ٢ كيسة كمبيوتر - ٦مروحة - طباعة) على تجار بيع وشراء الخردة بدائرة القسم بقصد بيعها ويُشتبه فى كونهم من متحصلات واقعة سرقة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته الأجهزة المشار إليها "مجهولين المصدر".. وبمواجهته إعترف بسرقتها من داخل إحدى المدارس كائنة بدائرة القسم بأسلوب "التسلق".بإستدعاء مديرة المدرسة تعرفت على المضبوطات وإتهمته بالسرقة.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.