إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بالمنيا

أصيب 4 أشخاص خلال مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين، بقرية زعبرة التابعة لمركز ديرمواس، في جنوب محافظة المنيا، بسبب لعب الأطفال.

مشاجرة بين عائلتين في ديرمواس

تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع مشاجرة بين عائلتين بقرية زعبرة التابعة للوحدة المحلية بدلجا في مركز ديرمواس.

وبانتقال الأجهزة الأمنية ورجال المباحث الجنائية، تبين أن المشاجرة بدأت بمشادة كلامية بسبب لعب الأطفال، واستخدمت فيها أسلحة نارية، وتمكنت قوات الأمن من السيطرة عليها.

أسفرت المشاجرة عن إصابة 4 أشخاص هم: عبده عمرو 25 عاما، شقيقه عيد 20 عاما، طرف أول من عائلة الكردي، وطرف ثاني، إسلام حسن 20 عاما، سعداوي مرعي 45 عاما، من عائلة المراقة، وجميعهم مصابون بطلق ناري خرطوش في أماكن متفرقة بالجسم.

نقل المصابين إلى المستشفى العام لتلقي العلاج، وكثفت أجهزة الأمن من تواجدها بالقرية منعا لحدوث أية تداعيات، وجار تحديد وضبط المتهمين من الطرفين والأسلحة المستخدمة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتصرف.