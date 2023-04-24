حالة الطقس خلال الساعات القادمة.. «الأرصاد» تتوقع سقوط أمطار

أعلنت لجنة الرصد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات القادمة، التي تشير إلى سقوط أمطار على عدة مناطق في البلاد.

وأوضحت الأرصاد الجويةن في بيان، أن حالة الطقس خلال الساعات القادمة قد تشهد سقوط أمطار خفيفة، وقد تصل إلى رعدية أحيانا بنسبة حدوث 30% تقريبا على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

حالة الطقس خلال الساعات القادمة

وتابعت بأن حالة الطقس خلال الساعات القادمة يغلب عليها نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد على فترات متقطعة، لافتة إلى أن البلاد تشهد طقسا ربيعيا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، حار نهارًا على مناطق من جنوب سيناء ومحافظات شمال الصعيد، وأجواء مائلة للدفء على السواحل الشمالية.

حالة الطقس ليلا على القاهرة والجيزة

ويسود طقس شديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد، ومع بداية ساعات المساء يسود طقس بارد على جميع الأنحاء، إذ تتأثر حاليا البلاد بكتل هوائية شرقية قادمة من صحراء الجزيرة العربية وتقابلها كتل شمالية من جنوب أوروبا على سطح البحر المتوسط.

وأشارت الأرصاد إلى أن الكتل الهوائية تعمل على استمرار درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية فى هذا الوقت من فصل الربيع.

درجات الحرارة على أبرز مدن ومحافظات الجمهورية

- القاهرة 29 - 17

- العاصمة الإدارية 29 - 16

- أكتوبر 30 - 17

- بنها 29 - 16

- دمنهور 28 - 16

- وادي النطرون 29 - 16

- كفر الشيخ 27 - 16

- المنصورة 28 - 17

- الزقازيق 29 - 17

- شبين الكوم 29 - 17

- طنطا 28 - 17

- دمياط 23 - 16

- بورسعيد 22 - 16

- الإسماعيلية 29 - 16

- السويس 29 - 17

- العريش 23 - 12

- رفح 22 - 13

- رأس سدر 29 - 15

- نخل 27 - 11

- كاترين 24 - 08

- الطور 26 - 20

- طابا 27 - 20

- شرم الشيخ 30 - 19

- الإسكندرية 25 - 16

- العلمين الجديدة 25 - 15

- مطروح 23 - 13

- السلوم 23 - 14

- سيوة 30 - 15

- رأس غارب 31 - 20

- الغردقة 30 - 20

- سفاجا 30 - 20

- مرسى علم 31 - 21

- شلاتين 30 - 21

- حلايب 30 - 22

- أبورماد 29 - 21

- رأس حدربة 29 - 20

- الفيوم 29 - 16

- بني سويف 30 - 15

- المنيا 32 - 15

- أسيوط 33 - 16

- سوهاج 34 - 18

- قنا 38 - 19

- الأقصر 37 - 21

- أسوان 38 - 21

- الوادي الجديد 38 - 19

- أبوسمبل 38 - 21 .