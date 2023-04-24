«الأرصاد» تحذر من تخفيف الملابس: احملوا الجواكت صباحا ومساء

نصحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين بعدم ارتداء ملابس خفيفة مساء أو في الصباح الباكر، نظرا لانخفاض الحرارة في هذه الأوقات، وحتى لا يصابوا بنزلات البرد، موضحة أنّ درجات الحرارة ترتفع في فترات الظهيرة وتنخفض في الصباح الباكر وفترات الليل المتأخرة، مشددة على ضرورة اصطحاب «جاكيت» خفيف أثناء الخروج فترات الليل المتأخر والصباح الباكر.

نشاط نسبي فترات المغرب وخلال ساعات المساء

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يامصر»، المُذاع على شاشة «القناة الأولى»، أنه يجب تجنب التعرض لآشعة الشمس فترات طويلة فترة الظهيرة، منوهة أن حالة الطقس مستقرة بشكل كبير في أغلب المحافظات وحالة البحرين الأحمر والمتوسط معتدلة، وارتفاع الأمواج لا يتجاوز المترين على البحرين، والبحرين مؤهلين لكافة أعمال الصيد والملاحة البحرية وأعمال التنزه.

ارتفاع الحرارة الأربعاء وانخفاضها الجمعة

وأوضحت أنّ الشبورة المائية تعود للظهور مرة أخرى من الغد في ساعات الليل المتأخرة، وفي فترات الصباح الباكر على الطرق الزراعية والصحراوية والقريبة من المسطحات المائية، مشيرة إلى أنها تؤدي إلى انخفاض طفيف في الرؤية الأفقية لن يؤثر على حركة المرور بشكل كبير.