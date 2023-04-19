محافظ أسوان يكرم شابا فقد ذراعه أثناء إنقاذ سيدة من تحت عجلات القطار

كرم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الشاب السوداني أحمد المدثر، وأهداه درع المحافظة بعدما أنقذ سيدة أسوانية من تحت عجلات القطار بمحطة أسيوط، وفقد ذراعه أثناء قيامه بهذا العمل الإنساني والبطولي.

عمق العلاقات والروابط بين الشعبين المصري والسوداني

وأكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن ما قام به الشاب أحمد المدثر يعكس عمق العلاقات والروابط بين الشعبين المصري والسوداني، والتي كانت وستظل دائماً راسخة قوية وخاصة أنه ينتمى لأسرة سودانية ومصرية فى وقت واحد ليؤكد ذلك على الثوابت التاريخية وروابط الجوار والقرابة والمصاهرة بين أبناء وادي النيل.

حضارة وادي النيل الممتدة بجذورها

وأشار إلى أن هذه العلاقات الودية تكرس بحق حضارة وادي النيل الممتدة بجذورها في أعماق التاريخ.

الجدير بالذكر بأن الشاب السوداني قد أظهر شجاعة وشهامة نادرة بعد أن عرض حياته للخطر لينقذ سيدة وابنتها من تحت عجلات قطار بمحطة أسيوط، فيما قام محافظ أسوان بتقديم كافة أوجه الدعم أثناء فترة تلقيه للعلاج بمستشفى أسيوط الجامعي.