رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

محافظ أسوان يكرم شابا فقد ذراعه أثناء إنقاذ سيدة من تحت عجلات القطار

كتب:

رجب آدم
11:38 م | الأربعاء 19 أبريل 2023
التكريم

التكريم

كرم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الشاب السوداني أحمد المدثر، وأهداه درع المحافظة بعدما أنقذ سيدة أسوانية من تحت عجلات القطار بمحطة أسيوط، وفقد ذراعه أثناء قيامه بهذا العمل الإنساني والبطولي.

عمق العلاقات والروابط بين الشعبين المصري والسوداني

وأكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن ما قام به الشاب أحمد المدثر يعكس عمق العلاقات والروابط بين الشعبين المصري والسوداني، والتي كانت وستظل دائماً راسخة قوية وخاصة أنه ينتمى لأسرة سودانية ومصرية فى وقت واحد ليؤكد ذلك على الثوابت التاريخية وروابط الجوار والقرابة والمصاهرة بين أبناء وادي النيل.

حضارة وادي النيل الممتدة بجذورها

وأشار إلى أن هذه العلاقات الودية تكرس بحق حضارة وادي النيل الممتدة بجذورها في أعماق التاريخ.

الجدير بالذكر بأن الشاب السوداني قد أظهر شجاعة وشهامة نادرة بعد أن عرض حياته للخطر لينقذ سيدة وابنتها من تحت عجلات قطار بمحطة أسيوط، فيما قام محافظ أسوان بتقديم كافة أوجه الدعم أثناء فترة تلقيه للعلاج بمستشفى أسيوط الجامعي.

اقرأ المزيد:

محافظ أسوان يتابع ميدانيا وصول شحنات القمح.. «باكورة الذهب الأصفر»

محافظ أسوان يشيد بمنظومة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

محافظ أسوان: الانتهاء من 612 مشروعا ضمن «حياة كريمة» في أسوان

محافظ أسوان: وحدات إنقاذ جديدة للبحث عن باقي المفقودين من ضحايا غرق فلوكة

محافظ أسوان: 6 مفقودين في غرق فلوكة بنهر النيل بسبب الرياح السريعة

محافظ أسوان يعتمد حركة محليات جديدة لـ 13 من نواب رؤساء المراكز والمدن

محافظ أسوان يشهد ختام المهرجان الدولي للثقافة والفنون بمشاركة 21 فرقة (صور)

محافظ أسوان يوجه بنقل معرض «أهلا رمضان» لأرض المعارض بالمسلة
بقلم رجب آدم