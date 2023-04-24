موعد إجازة البنوك.. 6 أيام متضمنة عيد تحرير سيناء

تنتهي إجازة البنوك وعيد تحرير سيناء يوم الثلاثاء الموافق 25 أبريل 2023، على أن يتم معاودة العمل بفروع البنوك يوم الأربعاء 26 أبريل، ويكون أمام المواطنين يومين فقط الأربعاء والخميس، لإجراء أي معاملات بنكية من الفروع قبل الإجازة الأسبوعية الجمعة والسبت.

إجازة البنوك وعيد تحرير سيناء

وحدد البنك المركزي المصري موعد إجازة البنوك وعيد تحرير سيناء، لتكون لمدة 6 أيام، تبدأ من يوم الخميس 20 أبريل 2023، متضمنة عيد تحرير سيناء.

العمل لمدة 8 ساعات

وتستمر البنوك المصرية، العمل لمدة 8 ساعات اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل، بدلاً من 4 ساعات كانت سارية خلال شهر رمضان المبارك، حيث من المقرر أن تفتح البنوك أبوابها لاستقبال العملاء من الساعة 8.30 صباحاً حتى 3.50 عصراً.

أيام الإجازات الرسمية

وشهد شهر أبريل الجاري، عددًا من أيام الإجازات الرسمية، التي أعلنها مجلس الوزراء والبنك المركزي المصري، بداية من العطلات بمناسبة عيد القيامة المجيد وشم النسيم يوم 16 و17 أبريل 2023، وعيد الفطر المبارك بداية من يوم 20 أبريل وحتى 24 أبريل، وعيد تحرير سيناء 25 أبريل، إضافة إلى الإجازات الأسبوعية أيام الجمعة والسبت من كل أسبوع.