إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بالمنيا

أصيب 6 أشخاص خلال مشاجرة بين طرفين بقرية جعوري التابعة للوحدة المحلية في قرية ابشادات بمركز ملوي بمحافظة المنيا، بسبب تجدد خلافات عائلية سابقة.

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع مشاجرة بين طرفين بقرية جعوري التابعة للوحدة المحلية بابشادات في غرب مركز ملوي.

أسماء المصابين

وبانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية، تبين أن المشاجرة بدأت بمشادة كلامية ببين الطرفين بسبب تجدد خلافات عائلية قديمة، وأسفرت عن إصابة 6 أشخاص بينهم سيدتين هم: عصفور أبو الليل 5 عاما، نجله أحمد 24 عاما، نادية سيد 45 عاما، خالد سعيد 26 عاما، عاطف مصطفي 51 عاما، عالية شحاتة 45 عاما، جميعهم يقيمون بقرية جعوري.

نقل المصابين الـ6 إلى المستشفى

وعلى الفور، جرى نقل المصابين إلى مستشفي ملوي التخصصي لتلقي العلاج، إذ تراوحت الإصابات بين جروح وكدمات وسحجات واشتباه كسور وارتجاج، وكثفت أجهزة الأمن من تواجدها بالقرية منعا لوقوع أية تداعيات، وجار ضبط أطراف المشاجرة، وإخطار النيابة العامة للتحقيق والتصرف.