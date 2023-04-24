«القاهرة الإخبارية»: استمرار العمل بمعبر أرقين من الجانب المصري فقط

قال مصطفى عبدالفتاح، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من معبر أرقين إن المعبر يعمل الآن من الجانب المصري فقط، ولكن الجانب السوداني متوقف نظرا لساعات الراحة الخاصة بهم.

وأضاف مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، أن القنصليات المصرية في السودان طالبت المصريين ممن لا يحملون جوازات سفر بسبب فقدانها أو سرقتها، بالتوجه لأي قنصلية مصرية آمنة بعيدة عن الخرطوم لإصدار وثيقة سفر، وتؤكد السلطات المصرية في السودان على أن هذا الإجراء لن يستغرق أكثر من دقائق، وقنصلية حلفا قريبة جدا من المعبر.

تسهيلات كبيرة للمصريين بمعبر أرقين

وأوضح أن المعبر يقدم تسهيلات كبيرة للمصريين ومختلف الجنسيات، خصوصا وأن عدد من الدول طالبت مصر بالتعاون معها لإجلاء رعاياها عبر المعابر الواقعة عند الأراضي السودانية ومصر حريصة على الجاليات المصرية وكافة الجنسيات التي ترغب بمغادرة الأراضي السودانية.