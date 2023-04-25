حالة الطقس اليوم الثلاثاء.. بارد في الليل والصباح الباكر

كشفت الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم على كافة مناطق الجمهورية، إذ تسود شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة الطقس اليوم

وأوضحت الأرصاد أن حالة الطقس اليوم يسودها كذلك نشاط للرياح على مناطق من لقاهرة الكبرى والوجة البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وتابعت أن طقس اليوم مائل للبرودة صباحا وتحديدا في الصباح الباكر وخلال ساعات الليل على كافة الأنحاء.

وذكر خبراء الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم مائلة للحرارة نهارا على القاهرة والجيزة والقليبوية والوجة البحري والسواحل الشمالية الغربية، مائلة للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، حارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديدة الحرارة على جنوب الصعيد.

درجات الحرارة اليوم

وبشان درجات الحرارة المتوقعة على مدن ومحافظات الجمهورية فسجلت العظمي والصغرى الأتي:

- القاهرة 29 - 17

- العاصمة الإدارية 29 - 16

- أكتوبر 30 - 17

- بنها 29 - 16

- دمنهور 28 - 16

- وادي النطرون 29 - 16

- كفر الشيخ 27 - 16

- المنصورة 28 - 17

- الزقازيق 29 - 17

- شبين الكوم 29 - 17

- طنطا 28 - 17

- دمياط 28 - 16

- بورسعيد 24 - 16

- الإسماعيلية 29 - 16

- السويس 29 - 17

- العريش 25 - 12

- رفح 29 - 13

- رأس سدر 29 - 15

- نخل 27 - 11

- كاترين 24 - 08

- الطور 29 - 20

- طابا 27 - 20

- شرم الشيخ 31 - 19

- الإسكندرية 27 - 16

- العلمين الجديدة 26 - 15

- مطروح 26 - 13

- السلوم 25 - 14

- سيوة 33 - 15

- رأس غارب 30 - 20

- الغردقة 31 - 20

- سفاجا 31 - 20

- مرسى علم 30 - 21

- شلاتين 31 - 21

- حلايب 28 - 22

- أبو رماد 30 - 21

- رأس حدربة 28 - 20

- الفيوم 31 - 16

- بني سويف 32 - 15

- المنيا 32 - 15

- أسيوط 33 - 16

- سوهاج 34 - 18

- قنا 35 - 19

- الأقصر 35 - 21

- أسوان 36 - 21

- الوادي الجديد 34 - 19

- أبوسمبل 37 - 21