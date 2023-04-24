أماكن منافذ السلع المتنقلة في أسوان.. سيارات موزعة داخل 5 مراكز

خصصت مديرية التموين في محافظة أسوان بالتعاون مع عدة جهات منافذ لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، لذا يهتم الأهالي بمعرفة أماكن منافذ السلع المتنقلة في أسوان بمختلف المراكز والقرى.

أماكن منافذ السلع المتنقلة في أسوان

وتتواجد أماكن منافذ السلع المتنقلة في أسوان، وفقا لمديرية تموين أسوان بمختلف مراكز المحافظة ومدنها التابعة، ويمكن طلب توفير سيارة أو منفذ بأي قرية يحتاج أهلها لتوفير منفذ، عن طريق تقديم طلب للمجلس المحلي وآخر لإدارة التموين التابع لها، بينها إدارة تموين نصر النوبة وإدارة تموين إدفو وإدارة تموين أبوسمبل وإدارة تموين كوم أمبو وإدارة تموين أسوان، موضحا به اسم المنفذ ومكان التواجد والسلع المراد تواجدها.

خريطة منافذ السلع المتنقلة في أسوان

وتنشر «الوطن» لمتابعيها أماكن منافذ السلع المتنقلة في أسوان في إطار خدماتها المتعددة لمتابعيها وفقا لمديرية تموين أسوان، حيث افتتحت مديرية التموين 274 مجمعًا استهلاكيًّا ومنفذًا وشادرًا ثابتا ومتحركا بجميع مراكز ومدن محافظة أسوان بينها 210 مجمع ومعرض ثابت عبر منافذ التموين والشوادر الثابتة، فضلا عن 8 منافذ ثابتة تابعة لجهاز الخدمة و10 منافذ ثابتة ومتحركة تابعة لوزارة الداخلية أمان، كما أقيم 36 شادر وسيارة متحركة يتم طلبها وفقا للوحدات المحلية، بالتنسيق بين مديرية التموين والمجتمع المدني والغرفة التجارية ووزارة الزراعة بأسوان، ومن بين منافذ السيارات المتنقلة في أسوان الآتي:

سيارة حديقة الشيراتون بوسط مدينة أسوان.

سيارة بحديقة نقابة المعلمين، بمركز نصر النوبة.

سيارة بجوار مخازن شركة المصرية بمركز دراو.

سيارة أمام قصر الثقافة بمركز كوم أمبوا.

سيارة بموقف الرمادي غرب إدفو بمركز إدفو.

السلع الغذائية بالمنافذ المتنقلة بأسوان

وكشف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، في بيان للمحافظة، أن منافذ بيع السلع المتنقلة موزعة داخل الخمس مراكز بأسوان لتحقيق أكبر استفادة للمواطنين، وأنها تضم كل السلع الاستهلاكية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بينها مختلف السلع الغذائية من اللحوم والدواجن والزيوت والسلع الأساسية من السكر والسمن والأرز والدقيق الصلصة والمكونة، فضلا عن الجبن الألبان والمنظفات.