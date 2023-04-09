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كعك العيد بأيدي طلاب مدارس التعليم الفندقي في الجيزة.. أسعار مخفضة

كتب:

سلامة عامر
05:09 م | الأحد 09 أبريل 2023
مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة مع طلبة التعليم الفندقي

مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة مع طلبة التعليم الفندقي

وجه أشرف سلومة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، تعليماته لمدارس التعليم الفندقي، بتخصيص خطوط إنتاج الكعك والبسكويت ومستلزمات عيد الفطر المبارك، علي أن يكون هذا الإنتاج بجودة عالية وبأسعار مخفضة للمواطنين، وتحت إشراف طبي.

اتباع جميع الإجراءات الصحية أثناء التعبئة والتغليف والإنتاج

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة على مدارس التعليم الفندقي، ضرورة اتباع جميع الإجراءات الصحية أثناء التعبئة والتغليف والإنتاج، عن طريق شيف بمهارة عالية، وهم الشيف أحمد خليفة والشيف إسلام والشيف مصطفى.

باكورة إنتاج التعليم الفندقى بتصنيع الكعك

وأشارت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، في بيان صادر عنها، اليوم، إلى أنه بالفعل ظهرت اليوم باكورة إنتاج التعليم الفندقي بمديرية التعليم بالجيزة، حيث تم تصنيع الكعك والبسكويت والغريبة والبيتي فور بأنواعها.

وأشار «سلومة» إلى أنه يتم تسويق المنتجات بمنافذ البيع التابعة للإدارات التعليمية، وأكد على ضرورة الاهتمام بالتعبئة والتغليف حتى يتم التنافس مع كبرى شركات الحلويات المصنعة لذلك.

فريق العمل

وأشار البيان إلى أنه تم تصنيع الكعك والبسكويت والغريبة والبيتي فور بأنواعها تحت إشراف فريق العمل، وهم إلهام صابر مدير إدارة التعليم الفندقي بالهرم، ونيفين مدبولي، وحسن سعيد وحسام محمود وأسامه المنياوى ومحمود الحسيني.

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.