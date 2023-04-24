إصابة 8 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين ببني سويف 

شهدت قرية بهنموه التابعة لمركز إهناسيا في بني سويف، مشاجرة بين عائلتين بالطوب والحجارة، نتج عنها إصابة 8 أشخاص بكدمات وسحجات، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، وضبط شخصين وطلبت النيابة العامة ضبط وإحضار 6 آخرين من طرفي المشاجرة.

بلاغ بنشوب مشاجرة بين عائلتين

وتلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا يفيد وقوع مشاجرة بين عائلتين بقرية بهنموه بدائرة المركز، استخدم فيها الشوم والطوب، والذي وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفض المشاجرة وضبط أطرافها.

وبالانتقال والفحص، تمكنت قوات الشرطة من الفصل بين طرفي المشاجرة وفرضت كردونًا أمنيًا بالقرية، منعًا لتجدد الاشتباكات، التي أسفرت عن إصابة 8 أشخاص.

وتمكنت قوات الشرطة من تحديد طرفي المشاجرة، وجار ضبط أطرافها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحجز المتهمين المضبوطين، وطلبت ضبط وإحضار 6 آخرين من طرفي المشاجرة.