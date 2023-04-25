«الزراعة» تحذر من ظاهرة تؤثر على إنتاج الخضر والفاكهة.. بينها تقلبات الطقس

كشف مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة بوزارة الزارعة واستصلاح الأراضي، عن أسباب زيادة معدلات التنفيل «التزهير»، وتساقط الزهر في الخضر والفاكهة خلال المرحلة الحالية وكيفية معالجتها.

وأوضح المركز أن ذلك يعود لتذبذب الحرارة الناتجة عن التقلبات المناخية، سواء زيادة الفرق بين حرارة الليل والنهار وبين الأيام (التذبذبات الحرارية) وأحيانا زيادة الرطوبة سواء الحرة والأرضية أو الرطوبة الجوية وهبوب الرياح الباردة مرة والرطبة مرات.

وأكد أن عدم إتمام عملية الإخصاب والعقد يعود لنقص العناصر الغذائية وتحديدا الماغنسيوم والزنك والكالسيوم والمنجنيز والبورون والمولبيديوم، باعتبارها عناصر مهمة لهرمونات الدعم ولهذه الأسباب يحدث «هياج» إضافى للعرش وزيادة في النمو الخضري على حساب التزهير والإخصاب والعقد.

علاج التنفيل في الخضر والفاكهة

وشدد على ضرورة التوقف عن التسميد الأزوتى تماماً وأن يكون في صورة نترات كالسيوم فقط وتقليل الري وتقليل كمية المياه وتقريب فترات الري بعد انتهاء الموجة الحارة، مع إضافة 4 إلى 5 لترات حامض فسفوريك مع الري لمدة ريتين متتاليتين ولو كان الري بالتنقيط أو الرش بالفسفور متوسط التركيز بمعدل 2 كيلو للفدان، كذلك يتم الرش صباحاً بمخلوط (400 جم طحالب بحرية يضاف عليه 500 جم عناصر عالي الماغنسيوم والمنجنيز والحديد و25 سم سيتوكينين على 300 لتر ماء للفدان)، يليها رشة بالكالسيوم بورون بمعدل 1.5 إلى 2 سم للتر أو 3 لتر حقناً مع مياه الري.

إجراءات واحتياطات أخرى

ويجب أن ترش النباتات بمثبتات الأزهار وبعد 3 أيام ترش النباتات بالكالسيوم بورون كذلك ترش النباتات في بداية التزهير بالأوكسينات والسيتوكينينات بالمعدلات الموصي بها مضاف إليها 2 قرص بيرلكس وتكرر مرة أخرى بعد 10 أيام من الرشة الأولى.