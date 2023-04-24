رئيس الإنجيلية يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى تحرير سيناء
كتب:
مريم شريف
03:33 م | الإثنين 24 أبريل 2023
الدكتور أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر
بعث الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري، بمناسبة الاحتفال بذكرى تحرير سيناء.
أندريه زكي: أرض سيناء شهدت بطولات جنودنا البواسل
وقال رئيس الإنجيلية فى برقية التهنئة: «باسمي وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، وأعضاء هيئة الأوقاف الإنجيلية، يسعدني أن أبعث لفخامتكم والشعب المصري العظيم بخالص التهنئة بذكرى تحرير سيناء الغالية، الأرض الغالية على قلوب المصريين، والتي شهدت بطولات جنودنا البواسل من شهداء القوات المسلحة، لتحرير أرض بلادنا كاملة».
تهنئة القائد العام للقوات المسلحة بذكرى تحرير سينا
كما أرسل أيضًا برقية تهنئة مماثلة للفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.