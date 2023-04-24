«مستقبل وطن»: جهود الدولة لعودة المصريين من السودان دليل على ثقلها

قال النائب عصام هلال عفيفي، عضو مجلس الشيوخ والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، أن دور الدولة المصرية المبذول في ملف عودة المصريين من السودان، في ظل الظروف الراهنة في الدولة الشقيقة، بأمان وسلام، يدل على حكمة ودقة قيادتها السياسية في اتخاذ القرارات والتعامل مع الأزمات.

عودة المصريين من السودان

وأضاف الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، في تصريح خاص لـ«الوطن»: «نثمن الجهود المبذولة من قبل القيادة السياسية المصرية في ملف إجلاء المصريين وعودتهم من السودان وسرعة استجابة الدولة وتعاملها مع الملف، وهي خطوة تدل على مدى ثقل الدولة المصرية وقيادتها السياسية، ودقتها في اتخاذ القرارات الهامة وقدرتها على التعامل مع المواقف المختلفة بشكل مرن».

وأكد عضو مجلس الشيوخ على أن الدولة المصرية دائما ما تكون حريصة على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، موضحا: «أكدت مصر في أكثر من بيان على عدم تدخلها في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وتسعى لإرشاد الأطراف المتصارعة في السودان إلى لغة الحوار ليتمكنوا من حل النزاعات فيما بينهم دون إلحاق الضرر بالمواطنين السودانيين».

قوة العلاقة المصرية السودانية

وأضاف: «اللجوء للحوار بين الأطراف المتصارعة في السودان من شأنه تهدئة الأوضاع في السودان وتحقيق هدنة ووقف ضرب النار، وفي حال حدوث ذلك ستمكن مصر من إرسال المعونات والدعم بأشكاله المختلفة للدولة الشقيقة»، كما أشار عفيفي إلى تواصل مصر المستمر مع القيادات والقنصليات السودانية من أجل تأمين عودة الجنود والمصريين في السودان إلى أرض الوطن بسلام.

ولفت إلى أن التواصل الذي تم بين مصر والسودان ونجاحها في إجلاء المصريين من السودان يؤكد على ثقل الدولة المصرية سياسيا ومكانتها في المنطقة، وقوة العلاقة بين المصرية السودانية.