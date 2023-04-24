نائب رئيس «مستقبل وطن»: دمج الأحزاب ذات الرؤى المتشابهة يخلق أرضية شعبية

قال المهندس حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل وطن ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، إن دمج الأحزاب ذات الرؤى المتشابهة سيخلق أرضية شعبية للحزب المدمج بالشارع المصري ويعزز من وجوده بالساحة السياسية.

نسيج سياسي قوي على أرض الساحة الحزبية

واستشهد حسام الخولي بتجربة حزب مستقبل وطن، قائلا: «فكرة ليست مستحدثة بل واقع عيني شهدنا داخل حزبنا مستقبل وطن، حيث أن فكرته كانت بادرة شبابية ناضجة أدخل عليها ذو الخبرة من السياسيين والحزبيين نتج عنها نسيج سياسي قوي على أرض الساحة الحزبية».

وتابع: «الأمر الذي جعلنا أغلبية داخل الغرفتين التشريعيتين، وذلك بعد أن وضعنا المصلحة العامة فوق أي اعتبار بتقسيم واضح لكل أمانات الحزب لتختص كل أمانة بنشاط محدد لها دون أن تطغى على نشاط عمل أمانة آخر».

خلق أرضيات شعبية كبيرة

واختتم نائب رئيس حزب مستقبل وطن حديثه، مؤكدا أن عملية دمج الأحزاب ستساهم في خلق أرضيات شعبية كبيرة للحزب الناتج عن عملية الدمج، وذلك من خلال التغلب على كل العقبات التي تعرقل الاندماج نحو حزب واحد.