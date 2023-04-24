العثور على جثة شاب في ظروف غامضة داخل منزله بحلوان

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب داخل منزله في منطقة حلوان وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن وكلفت المباحث بسرعه تحرياتها حول الواقعة وملابساتها كما طلبت النيابة العامة استدعاء أسرة المتوفى لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها ومعرفة هل تتهم أحدا بالتسبب في الواقعة من عدمه

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة حلوان بلاغا بالعثور على جثة شاب داخل منزله في ظروف غامضة بدائرة قسم الشرطة وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «إسلام.م.ع» 24 عاما وبالفحص تبين خلو الجثة من أى إصابات ظاهرية سوى بعض الإصابات حول الرقبة.

معاينة الشقة في حلوان

وبمعاينة الشقة تبين سلامة جميع منافذها وعدم وجود كسر في المداخل والمخارج كما تبين عدم وجود بعثرة في محتوياتها وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.