مصرع فتاة سقطت من الطابق الخامس في ظروف غامضة بالزيتون

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض سقوط فتاة من الطابق الخامس بالزيتون، ومصرعها على الفور.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

النيابة تستدعي أسرة المتوفية

وكلفت النيابة العامة، المباحث؛ بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت استدعاء أسرة المتوفية لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها ومعرفة إذا كانت تتهم أحدا بالتسبب في الواقعة من عدمه.

كما طلبت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط عقار المتوفية؛ تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

بلاغ بوصول فتاة جثة هامدة للمستشفى

وتلقى مأمور قسم شرطة الزيتون إخطارا من مستشفى منشية البكري بوصول فتاة جثة هامدة بادعاء سقوط من علو، وبالانتقال تبين العثور على جثة فتاة تدعى مريم أشرف، 19 عاما، وبالفحص تبين إصابتها بتهشم في الجمجمة ونزيف خارجي وكسور في أنحاء الجسم المختلفة.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة، وجار تكثيف الجهود لكشف غموض الواقعة.