«مستثمري السياحة»: مرسى علم تستقبل هذا الأسبوع نحو 154 رحلة

قال رامي فايز عضو جمعية مستثمري السياحة بمرسى علم، إنّ مدينة مرسى علم تستقبل هذا الأسبوع نحو 154 رحلة سياحية من مختلف دول العالم، لافتا إلى أنّ تلك الرحلات ساهمت في وصول متوسط نسب الإشغال بفنادق المدينة إلى أكثر من 75%، لافتا إلى أنّ غالبية تلك الرحلات تأتي من ألمانيا وبولندا والتشيك، وسط وجود عدد جيد من سياح إيطاليا وإسبانيا وفرنسا.

زيادة أعداد السياح الوافدين لمرسى علم مايو المقبل

وأضاف فايز، لـ«الوطن»، أنّه بداية من منتصف شهر مايو المقبل سيرتفع متوسط إشغال فنادق مرسى علم إلى أكثر من 80%، وفقا للحجوزات الحالية والمستقبلية وحجم الطلب على زيارة مدينة مرسى علم خلال العام الجاري، لافتا إلى أنّ الموسم السياحي الصيفي المقبل سيشهد زيادة مطردة في أعداد السياح الوافدين للمدينة من مختلف دول العالم، مؤكدا أنّ فنادق مرسى علم جاهزة لاستقبال أي عدد من السياح خلال الفترة المقبلة.

ألمانيا أكثر دول العالم إرسالا للسياح

وأشار عضو جمعية مستثمري السياحة في مرسى علم إلى أنّ ألمانيا تحتل المركز الأول عالميًا في إرسال السياح إلى مدن محافظة البحر الأحمر سواء الغردقة أو مرسى علم، لافتا إلى أنّ الشهور المقبلة ستشهد زيادة في أعداد السياح الوافدين من ألمانيا إلى مصر بصفة عامة وللغردقة ومرسى علم بصفة خاصة.