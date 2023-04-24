صوامع الغربية تستقبل 166 طن قمح في أول أيام توريد المحصول

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بدء توريد الشون والهناجر لمحصول القمح للصوامع المعدنية، وذلك عقب البدء في توريده من المزارعين في الثامن من أبريل الجاري، بالتعاون بين مديريتي التموين والزراعة والجهات المعنية، تحت إشراف اللجنة العليا المشكلة برئاسة المحافظ.

توريد 166 طن قمح

وأوضح محافظ الغربية أن صومعة طنطا الإماراتية استقبلت 95 طنا، في حين استقبلت صومعة العاشر المعدنية 60 طنا من محصول القمح، وجار استلام باقي المحصول على مدار اليوم في كافة الصوامع والمواقع.

ووجه المحافظ مديريتي الزراعة والتموين بتوعية المزارعين بتعليمات التوريد والاستلام لمحصول القمح هذا العام، منعا للتكدس أمام مواقع الاستلام في ظل استمرار الإجراءات الاحترازية.

سعر أردب القمح

وأشار «رحمي» أن أسعار شراء القمح المنتج محليا لموسم 2023 والذي سيستمر توريده حتى 21 أغسطس، بلغت على النحو التالي (1500 جنيه للأردب زنة 150 كيلو درجة نظافة 23,5 قيراط، 1475 جنيا للأردب زنة 150 كيلوجرام درجة نظافة 23 قيراطا و1450 جنيها للأردب زنة 150 كيلو درجة نظافة 22.5 قيراط، وذلك لجميع الأصناف المنزرعة محليا، على أن تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط.

ومن جانبه أشار المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين، إلى استمرار استقبال واستلام القمح من المزارعين داخل 22 موقعا تخزينيا منتشرة في كافة المراكز والمدن والأحياء، لافتا إلى أن المستهدف توريده هذا العام من محصول القمح مقدر بنحو 189 ألف طن.