حالة الطقس غدا الثلاثاء.. بارد ليلا على جميع الأنحاء

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن حالة عدم الاستقرار في درجات الحرارة ستظل مستمرة حتى نهاية فصل الربيع، لذا نشهد استمرار ارتفاع درجات الحرارة، خلال فترات الظهيرة، في حين تنخفض مع بداية ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، بقيم تتراوح من 10-12 درجة، في حالة الطقس غدا الثلاثاء، لذا يجب الحرص على ارتداء ملابس خريفية في أثناء الخروج خلال فترات الليل أو الصباح الباكر.

حالة الطقس غدا

وأضافت غانم، لـ«الوطن»، أنّ طقس غدا الثلاثاء سيكون مائلًا للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ودافئ على السواحل الشمالية الغربية، ومائلًا للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، في حين يسود طقس حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مع عودة تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ، ووسط سيناء وشمال الصعيد ومدن القناة.

درجات الحرارة غدًا الثلاثاء

وجاءت درجات الحرارة غدًا ، على مدن ومحافظات الجمهورية، كما يلي:

- القاهرة 29 - 17

- العاصمة الإدارية 29 - 16

- أكتوبر 30 - 17

- بنها 29 - 16

- دمنهور 28 - 16

- وادي النطرون 29 - 16

- كفر الشيخ 27 - 16

- المنصورة 28 - 17

- الزقازيق 29 - 17

- شبين الكوم 29 - 17

- طنطا 28 - 17

- دمياط 28 - 16

- بورسعيد 24 - 16

- الإسماعيلية 29 - 16

- السويس 29 - 17

- العريش 25 - 12

- رفح 29 - 13

- رأس سدر 29 - 15

- نخل 27 - 11

- كاترين 24 - 08

- الطور 29 - 20

- طابا 27 - 20

- شرم الشيخ 31 - 19

- الإسكندرية 27 - 16

- العلمين الجديدة 26 - 15

- مطروح 26 - 13

- السلوم 25 - 14

- سيوة 33 - 15

- رأس غارب 30 - 20

- الغردقة 31 - 20

- سفاجا 31 - 20

- مرسى علم 30 - 21

- شلاتين 31 - 21

- حلايب 28 - 22

- أبو رماد 30 - 21

- رأس حدربة 28 - 20

- الفيوم 31 - 16

- بني سويف 32 - 15

- المنيا 32 - 15

- أسيوط 33 - 16

- سوهاج 34 - 18

- قنا 35 - 19

- الأقصر 35 - 21

- أسوان 36 - 21

- الوادي الجديد 34 - 19

- أبوسمبل 37 - 21