مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة 2023.. تعرف على عقوبة نشر الأسئلة

بدأ العد التنازلي لبداية امتحانات الثانوية العامة 2023، وفي هذا التوقيت يبدأ الطلاب في التحضير للامتحانات وزيادة بذل المجهود، وفي بعض الأحيان، تشهد امتحانات الثانوية العامة حالات متنوعة للغش من قبل الطلاب، وتختلف أشكال تلك المحاولات، ومن الأشكال التي عادة ما تتكرر في امتحانات الثانوية العامة، تسريب أسئلة الامتحان قبل موعد انعقاده ونشرها بين الطلاب بهدف الغش.

عقوبة الشروع في الغش

وقال محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن القانون المصري احتوى في طياته على عقوبات صارمة ضد كل من يُقدم على تسريب أسئلة الامتحان بغرض الغش، وذلك بهدف تنظيم النتائج النهائية لامتحانات الثانوية العامة 2023، وأن يحصل كل طالب على النتيجة التي يستحقها.

وأوضح الحديدي، أنه وفقا لما ورد في قانون رقم 205 لسنة 2020 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، يعاقب كل من يقدم على الشروع في تسريب الأسئلة من أجل الغش في امتحانات الثانوية العامة 2023 بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، بالإضافة إلى دفع غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه.

الحبس والغرامة

وأشار الحديدي إلى ما ورد في نص المادة من عقوبات تطبق على الطالب حال الغش في امتحانات الثانوية العامة 2023، وهو: «مـع عـدم الإخـلال بأحكام قـانون الطفـل الصادر بالقـانون رقـم 12 لسنة 1996، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قــانون آخــر، يعــاقب بالحبــس مـدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات».