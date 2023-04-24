مصرع طفل وإصابة شاب في حادثي سير بالمنيا

لقي طفل مصرعه صدمته سيارة ربع نقل على طريق قرية الكفور في مركز مطاي بشمال محافظة المنيا، فيما أصيب موظف بمجلس المدينة إثر انقلاب دراجة نارية بمدخل قرية إبشادات في مركز ملوي.

مصرع طفل في حادث بمطاي

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، باصطدام السيارة رقم «7432 ن د ج»، ربع نقل، بالطفل زياد عمر جمال، 4 سنوات، مقيم بقرية الكفور في مركز مطاي، وذلك أثناء عبوره طريق فرعي بقرية الكفور التابعة للوحدة المحلية بأبوعزيز، ما أسفر عن مصرعه.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى مطاي المركزي، وتحفظت الأجهزة الأمنية على السيارة وسائقها «رمضان أ»، 22 عاما، تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

انقلاب دراجة نارية في ملوي

كما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بانقلاب دراجة نارية بدون لوحات معدنية، بسبب السرعة أمام مدخل قرية إبشادات بمركز ملوي، ما أسفر عن إصابة محمد جمال، 21 عاما، فني تنظيم بمجلس مدينة ملوي، وتم نقله إلى المستشفى التخصصي لتلقي العلاج.