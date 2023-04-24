نجلاء بدر لـ«الوطن»: سره الباتع عمل مهم.. ودوري مختلف عن أعمالي السابقة

حققت الفنانة نجلاء بدر، نجاحا كبيرا بعد تجسيدها شخصية زوجة الإخواني ضمن أحداث مسلسل سره الباتع الذي قدمه المخرج خالد يوسف في السباق الرمضاني 2023 والمأخوذ من رواية للأديب يوسف إدريس.

وقالت الفنانة نجلاء بدر في تصريحات خاصة لـ «الوطن» عن شخصية مريم إنها كانت سعيدة للغاية بالمشاركة في مسلسل سره الباتع؛ لأنه عمل مهم للغاية، ويرصد عددا من الأحداث الحقيقية.

نجلاء بدر تتحدث عن مسلسل سره الباتع

وتابعت نجلاء بدر، أنها كانت سعيدة بتجسيد الشخصية التي قدمتها خلال العمل لأنها شخصية مختلفة عنها تماما في كل صفاتها وقناعاتها، واستعانت بشخصيات حقيقية في التحضير لها، مؤكدة أن هناك شخصية بالفعل استمدت منها أغلب السمات الخاصة بها.

يذكر أن مسلسل سره الباتع يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم أحمد السعدني وحنان مطاوع وأحمد فهمي وريم مصطفى وخالد الصاوي وحسين فهمي ومحمود قابيل وصلاح عبد الله وحسين فهمي، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف وإخراج خالد يوسف.