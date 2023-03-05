الفنانة نجلاء بدر لقناة الحياة: سعيدة باختياري في لجنة التحكيم بمهرجان أسوان

قالت الفنانة نجلاء بدر، إنها تحب الشعب السوري وتدعمه في ظل الأحداث الصعبة التي تعيشها البلاد بعد الزلزال.

وأضافت بدر خلال تصريحات عبر قناة الحياة، في افتتاح مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة في دورته السابعة: «سعدت لأنني أخترت كعضو لجنة تحكيم في الأفلام الروائية الطويلة، مدير أعمالي أخبرني بذلك، هذه أول مرة».

وتابعت: «عملت كعضو لجنة تحكيم في الأفلام الروائية القصيرة، تقييم فيلم مدته 15 دقيقة، يختلف عن آخر مدته 90 دقيقة».

وكان محمد عبد الخالق رئيس مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة، أكد أن الأفلام الأوروبية تحظى بنصيب الأسد في أفلام المهرجان بصفتها «قارة السينما»، مشيرًا إلى أنّ مهرجان أسوان به محور التدريب والورش، إذ لم يحظَ أهالي أسوان بفرص للسينما، ففي تاريخ أسوان نرى أن عدد السينمائيين الذين خرجوا منها محدود للغاية.