سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية

تنتهي خلال الأيام القليلة المقبلة، الإجازة الرسمية لعيد الفطر وعيد تحرير سيناء، لتعود ساعات العمل الطبيعية بداية من الأربعاء المقبل بعد إجازة امتدت لـ 6 أيام، وخلال ذلك يشهد سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار منذ نهاية التعاملات الأربعاء الماضي.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

وخلال التعاملات بالبنوك المصرية الأربعاء الماضي، شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري استقرارا ملحوظا، نظرا لإغلاق التعاملات الأربعاء الماضي على استقرار، في ظل هدوء الطلب على الدولار، وسجل سعر الدولار حينها 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

سعر الدولار اليوم في البنوك

وسجل سعر صرف الدولار خلال تعاملت الأربعاء الماضي أمام الجنيه 30.75 إلى 30.90 جنيه للشراء، وسجل نطاق سعر البيع من 30.85 إلى 30.96، وحقق بنكا مصر والأهلي المصري والتنمية الصناعية أقل سعرا من حيث الشراء والبيع للدولار.

ويحافظ الدولار على استقراره، ليسجل سعر الشراء 30.75 جنيه، وسجل سعر البيع 30.85 جنيه، مواصلا بذلك حالة الهدوء التي يتسم بها سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال الأيام الماضية، كما سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 30.84 جنيه للشراء و30.96 جنيه للبيع.