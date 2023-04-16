البنوك تغذي ماكينات الـ«ATM» بالأموال.. ومصادر: شراء الشهادات متاح إلكترونيا

زودت البنوك المصرية ماكينات الصراف الآلي بالأموال، في ظل تعطيل العمل منذ الجمعة وحتى غدا الاثنين، بمناسبة عيد القيامة وشم النسيم، بحسب مصادر مصرفية.

الهدف من الخدمة البنكية

وقالت المصادر في تصريحات لـ«الوطن» إن هناك فرق طوارئ ودعم فني لمتابعة أي أعطال، والتدخل الفوري للتعامل معها طوال أيام العطلات الرسمية في القطاع المصرفي، مشيرة إلى أن أغلب الخدمات المصرفية متاحة عبر التطبيقات البنكية الرقمية وماكينات الصراف الآلي، من قبيل شراء الأوعية الادخارية مثل الودائع والشهادات، إلى جانب الإيداع والسحب والتحويل والتبرع.

إجازات البنوك في الفترة المقبلة

يذكر أن عطلات القطاع المصرفي تصل إلى 11 يوما، بعد قرار البنك المركزي تعطيل العمل في البنوك يومي الأحد والاثنين 16 و 17 أبريل 2023، وتعطيل العمل اعتبارًا من الخميس المقبل وحتى الثلاثاء الذي يليه، على أن يستأنف العمل الأربعاء.

وبدأت وزارة المالية صرف مرتبات شهر أبريل للعاملين في الجهاز الإداري للدولة الخميس الماضي، على أن تستأنف عملية الصرف مجددا الأسبوع الجاري.